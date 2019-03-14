特朗普指不急於與中國達協議 強調必須符合美國利益

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特朗普總統表示，不急於與中國達成貿易協議，強調協議必須符合美國利益，亦願意在達成協議後才與中國國家主席習近平會面，正式簽署美中貿易協議。

特朗普在白宮與共和黨參議員會面時，否認自己想盡快與中國達成貿易協議，推動美股上升，為他明年爭取競逐連任”造勢”。

據報中方擔心，特朗普最後關頭改變主意，重演”美朝峰會”無協議的尷尬場面，特朗普則派”定心丸”釋除疑慮，他指中美領導人可以在達成協議後才會面，正式簽署貿易協議，亦可以在貿易協議接近完成，由他和習近平在峰會上達成終極中美貿易協議。

雖然較早前有報道指，習近平可能在今個月底飛往佛羅里達州的”海湖莊園”與特朗普舉行峰會，敲定貿易協議。

不過《華爾街日報》引述消息人士指，現時看來不太可能在3月舉行峰會，日期可能定在4月。

中美兩國的官員希望可以在3月21日習近平出訪歐洲前，及時整理好協議的條款，習近平則可以在出訪歐洲後順道到美國與特朗普會面，簽訂中美貿易協議，免得被國內批評為國家主席千里迢迢到美國，簽訂一份向美國讓步的貿易協議。

如果中美峰會在4月都未能舉行，便可能要等到5月底特朗普到日本訪問後，順道到中國與習近平會面。

報道指目前中美兩國官員在如何監督執行協議條款有最大的分歧，美國貿易代表萊特希澤堅持一旦中國無執行承諾，美國可以向中國貨品加徵關稅，中國不可以此作出報復，不過有關條款涉及侵犯中國國家主權，中國一定不會接受。

解決方法之一，可能是中美在這方面達成”秘密協議”，正如”列根時代”，美國因為要制衡蘇聯，秘密向中國出售先進武器一樣。

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