特朗普指不急於與中國達協議 強調必須符合美國利益

【i-CABLE】

特朗普總統表示,不急於與中國達成貿易協議,強調協議必須符合美國利益,亦願意在達成協議後才與中國國家主席習近平會面,正式簽署美中貿易協議。

特朗普在白宮與共和黨參議員會面時,否認自己想盡快與中國達成貿易協議,推動美股上升,為他明年爭取競逐連任”造勢”。

據報中方擔心,特朗普最後關頭改變主意,重演”美朝峰會”無協議的尷尬場面,特朗普則派”定心丸”釋除疑慮,他指中美領導人可以在達成協議後才會面,正式簽署貿易協議,亦可以在貿易協議接近完成,由他和習近平在峰會上達成終極中美貿易協議。

雖然較早前有報道指,習近平可能在今個月底飛往佛羅里達州的”海湖莊園”與特朗普舉行峰會,敲定貿易協議。

不過《華爾街日報》引述消息人士指,現時看來不太可能在3月舉行峰會,日期可能定在4月。

中美兩國的官員希望可以在3月21日習近平出訪歐洲前,及時整理好協議的條款,習近平則可以在出訪歐洲後順道到美國與特朗普會面,簽訂中美貿易協議,免得被國內批評為國家主席千里迢迢到美國,簽訂一份向美國讓步的貿易協議。

如果中美峰會在4月都未能舉行,便可能要等到5月底特朗普到日本訪問後,順道到中國與習近平會面。

報道指目前中美兩國官員在如何監督執行協議條款有最大的分歧,美國貿易代表萊特希澤堅持一旦中國無執行承諾,美國可以向中國貨品加徵關稅,中國不可以此作出報復,不過有關條款涉及侵犯中國國家主權,中國一定不會接受。

解決方法之一,可能是中美在這方面達成”秘密協議”,正如”列根時代”,美國因為要制衡蘇聯,秘密向中國出售先進武器一樣。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。