【KTSF】

共和黨人控制的參議院,週四以59比41的多數票,表決通過一項議案,中止特朗普總統為取得興建圍牆經費而宣布的緊急狀態令。

今次表決有12名共和黨人不理特朗普事前的警告,而投下反對票,附和民主黨人的訴求,反映出特朗普與參議院共和黨人的明顯分裂,也是首次國會行使權力去推翻總統的緊急令。

參議院表決完畢後,特朗普隨即發推文,揚言會否決這項議案。

但分析指出,如果特朗普真的否決議案,到時國會不大可能湊夠3分之2的多數票,來推翻特朗普的否決。

特朗普是希望透過緊急狀態令,可以額外調動36億元國防經費,來幫補興建他所要求的圍牆。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。