東灣盜竊案疑犯突駕車撞向警員 被警員開槍擊斃

【KTSF】

東灣San Leandro市週三下午發生警員槍擊案,一名Alameda縣縣警開槍殺死一名男疑犯,後者懷疑涉及一宗店舖偷竊案。

事發在週三下午4點40分,地點在San Leandro市東14街和162大街交界,警方接報指有小偷光顧一間舊貨店。

警員到場後發現一輛懷疑與案件有關的深色SUV,車上有一男一女。

當一名警員正在車後用警察系統搜索該車的車牌時,司機突然將車以高速倒後,向警員衝去。

在場3名警員隨即向車內兩名疑犯開槍,將車內男疑犯擊斃,女疑犯受傷送院治療,截至週三晚情況穩定,車內的一隻狗則無受傷。

縣警辦公室發言人指,原本情況一切良好,但是突然急轉直下,現場也有警員的電單車倒地,但未知是否由疑犯的車撞倒。

目前警方仍未知道疑犯在舊貨店內偷走什麼,和他們為什麼會突然開車逃走,案件仍在調查中。

