東灣盜竊案疑犯突駕車撞向警員 被警員開槍擊斃

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東灣San Leandro市週三下午發生警員槍擊案，一名Alameda縣縣警開槍殺死一名男疑犯，後者懷疑涉及一宗店舖偷竊案。

事發在週三下午4點40分，地點在San Leandro市東14街和162大街交界，警方接報指有小偷光顧一間舊貨店。

警員到場後發現一輛懷疑與案件有關的深色SUV，車上有一男一女。

當一名警員正在車後用警察系統搜索該車的車牌時，司機突然將車以高速倒後，向警員衝去。

在場3名警員隨即向車內兩名疑犯開槍，將車內男疑犯擊斃，女疑犯受傷送院治療，截至週三晚情況穩定，車內的一隻狗則無受傷。

縣警辦公室發言人指，原本情況一切良好，但是突然急轉直下，現場也有警員的電單車倒地，但未知是否由疑犯的車撞倒。

目前警方仍未知道疑犯在舊貨店內偷走什麼，和他們為什麼會突然開車逃走，案件仍在調查中。

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