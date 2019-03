聖荷西市府建小房子解決露宿者問題（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣聖荷西市長Sam Liccardo今年改變傳統,不在市府發表市情咨文,而是連續4天在市內不同地點,展示市府將如何改善及提高市民的生活品質,Liccardo週三所展示的,是城市將建一批小房子,讓無家可歸者居住。

建築工人週三在聖荷西Las Plumas Aveue 1500號路段的一塊空地搭建小房子,正式啟動聖荷西市府去年通過的建小房子計劃,協助解決無家可歸者問題。

Liccardo說:”我們正在建80個小房子,讓數百名找尋食宿的無家者有立足點,住在這些小房子,這是他們的過渡期住房。”

聖荷西市府將與社區團體合作,為無家可歸者建這種小房子,居住面積120平房英尺,有窗戶、照明設備,至少有一個電源插頭,而且還裝有煙霧監控器,房門也可以上鎖。

非牟利組織Home First會負責管理這些小房子,而居住在小房子社區的人,將共用廁所、廚房、洗衣房、公共區域及可上網的電腦,Home First還會提供就業和健保等資訊。

聖荷西目前有4,000多名無家可歸者,Liccardo表示,用建小房子只是解決市內無家可歸者問題的方法之一,聖荷西是首次嘗試,而西岸華盛頓州的西雅圖已經採用類似方法,解決無家可歸者問題。

Liccardo還說,未來幾天,市府和社區還會一起行動,改善城市面臨的其它問題。

Liccardo說:”未來幾天,你會看到市府圖書館,與年輕學生一起研究編程,我們會清理溪流,會與聖荷西警方新成立的街道防罪小組巡街,多項行動顯示我們的工作,如何應對城市的難題。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。