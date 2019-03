特朗普前競選經理涉陰謀反美 判囚73個月

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統的前競選經理Paul Manafort週三在首都華盛頓法庭,因為陰謀罪被判監73個月,他也即時要面對紐約州更多的控罪。

Manafort週三在法庭上表示,對自己所做的感到抱歉。

他坐在輪椅上,面對他在一個星期內第二次判刑,不過法官Amy Jackson並不接受,她指Manafort視事實如無物,藐視並自以為有權操縱法庭程序。

她也表示,Manafort多次聲稱沒有同俄國勾結,但再多抗辯對本案都無用,她最後判處Manafort入獄73個月,部份刑期與上週維州法庭對8宗涉及銀行欺詐罪的47個月判刑同期執行,他要一共入獄7年半。

週三的案件涉及陰謀反美罪,及陰謀防礙司法罪,他為烏克蘭親俄政黨做事,而沒有如實交代,他在去年9月同通俄案調查組達成認罪協議,以合作換取量刑從輕,但穆勒團隊隨後指他故意向調查人員說謊,於是撤回協議。

判刑後Manafort律師Kevin Downing在庭外見記者,講話幾乎被示威者聲浪淹蓋。

Downing說:”兩個法庭都已裁定,沒有和俄國人合謀的證據。”

判刑後,Manafort和通俄案特別檢察官穆勒的法律鬥爭終於告一段落,但官司仍然纏身。

紐約州曼克頓區檢察官週三起訴Manafort 16項罪名,包括按揭欺詐及陰謀等重罪,此舉被視為防範特朗普特赦他,總統可以赦免聯邦刑罰,但不能干預州的判刑。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。