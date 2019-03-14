特朗普前競選經理涉陰謀反美 判囚73個月

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統的前競選經理Paul Manafort週三在首都華盛頓法庭，因為陰謀罪被判監73個月，他也即時要面對紐約州更多的控罪。

Manafort週三在法庭上表示，對自己所做的感到抱歉。

他坐在輪椅上，面對他在一個星期內第二次判刑，不過法官Amy Jackson並不接受，她指Manafort視事實如無物，藐視並自以為有權操縱法庭程序。

她也表示，Manafort多次聲稱沒有同俄國勾結，但再多抗辯對本案都無用，她最後判處Manafort入獄73個月，部份刑期與上週維州法庭對8宗涉及銀行欺詐罪的47個月判刑同期執行，他要一共入獄7年半。

週三的案件涉及陰謀反美罪，及陰謀防礙司法罪，他為烏克蘭親俄政黨做事，而沒有如實交代，他在去年9月同通俄案調查組達成認罪協議，以合作換取量刑從輕，但穆勒團隊隨後指他故意向調查人員說謊，於是撤回協議。

判刑後Manafort律師Kevin Downing在庭外見記者，講話幾乎被示威者聲浪淹蓋。

Downing說：”兩個法庭都已裁定，沒有和俄國人合謀的證據。”

判刑後，Manafort和通俄案特別檢察官穆勒的法律鬥爭終於告一段落，但官司仍然纏身。

紐約州曼克頓區檢察官週三起訴Manafort 16項罪名，包括按揭欺詐及陰謀等重罪，此舉被視為防範特朗普特赦他，總統可以赦免聯邦刑罰，但不能干預州的判刑。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。