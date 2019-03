金正男被毒殺案 控方拒撤銷越南女被告控罪

【i-CABLE】

北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男在馬來西亞機場被毒殺案,馬來西亞檢察部門拒絕撤銷越南籍被告段氏香的謀殺控罪,案件押後至4月1日再審。

包著紅色頭巾的段氏香出庭應訊後被押返拘留所,控方在庭上拒絕撤銷對她的謀殺控罪,決定繼續聆訊,但未有交代理由。

她的代表律師在庭上表示,段氏香身體狀況欠佳,需要接受治療,希望暫時休庭、押後聆訊。

法官同意將案件押後至4月1日再審,並警告案件不能再延期審理。律師在庭外表示失望,又稱同案另一名女被告印尼籍的艾莎獲撤銷控罪,段氏香卻要繼續受審,認為對段氏香不公平。

越南駐馬來西亞大使黎貴琼則稱,越南司法部長已致函馬來西亞當局繼續爭取釋放段氏香,段氏香在越南的父親對女兒未能獲釋感到傷心,又稱相信女兒清白。

金正男2017年在吉隆坡機場被人以 VX 神經毒劑抹向臉部,最終中毒身亡,當局認定是段氏香用雙手摀住金正男的臉部,艾莎當時亦在場,警方其後落案起訴兩人謀殺罪,並通緝4名北韓籍男子。

馬來西亞檢察部門週一應印尼請求,撤回艾莎的謀殺控罪,法官隨即宣佈釋放她,但未有宣判她無罪。

