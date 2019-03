【KTSF】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)首次批准一種治療乳腺癌的免疫療法。

瑞士藥商Roche’s生產的Tecentriq,是FDA首次批准的免疫療法藥物,該藥可用於治療局部晚期,或已出現轉移的三陰性乳癌,這種乳癌無法通過手術切除進行治療,佔乳癌總病例的15%。

Tecentriq可以加速免疫系統鎖定及殺死癌細胞,相較於只接受化療的情況,Tecentriq平均可令患者多活兩個月,而該藥每月花費需13,400元。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。