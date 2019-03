移民崎嶇之路：柬埔寨移民驅逐出境後獲准回美定居（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

自從特朗普政府收緊移民政策以來,有犯罪紀錄的無證人士,被列為優先遞解出境的對象,這個月,全美的柬埔寨社區就出現多宗遭ICE掃蕩,並要遞解出境的案例,不過最近有一位柬埔寨移民,在被美國政府驅逐出境5年後,近日獲准回到美國定居。

2014年被美國政府遞解出境的昔日加州居民Veasna Meth,今年2月27日從柬埔寨回到灣區,和太太和家人團聚,幫助他們一家團圓的亞洲法律聯會律師,開心的在舊金山國際機場合影留念。

在當前特朗普政府雷厲風行掃蕩無證人士,並優先將有犯罪紀錄的無證人士遞解出境之繼,遭到驅逐出境多年的Veasna在亞洲法律聯會的奔走下,能夠恢復身分重回美國,是極為罕見的案例。

Veasna的父母是紅色高棉時代的柬埔寨難民,他在1989年於菲律賓的一個難民營出生,5個月大來到美國。

亞洲法律聯會移民律師魯鎮海(Kevin Lu)說:”當他來美後成為永久居民,他在青少年時期犯罪,被定罪、也服刑了。”

他19歲因為入屋盜竊被判刑兩年,綠卡因此被取消。

魯鎮海說:”他當然悔不當初,他和幾個朋友侵入住宅,就像大膽的孩子們做錯決定,拿了一些東西,然後被定罪入屋盜竊。”

出獄後,他從2009年開始被ICE列為遞解出境的對象,經過多番法律程序後,於2014年被遞解出境到柬埔寨,與在美的妻子和孩子分開,他還一度因車禍癱瘓,經歷人生的低谷,之後獲得亞洲法律聯會兩位律師Melanie Kim和魯鎮海的幫助,人生出現轉機。

魯鎮海說:”我們最早跟他談話是2016年去柬埔寨,為被遞解出境者舉辦法律講座,後來法律在去年4月改變了,之後一個月我們得以重啟他的案件,移民法官同意他的案件可以重啟,取消他的遞解出境令,並讓他取回綠卡。”

原來去年4月17日,最高法院就Sessions v. Dimaya案做出裁決,認為聯邦司法部對於暴力犯罪加重重罪的定義過於模糊,裁定違憲。

由於當年導致Veasna被遞解出境的原因,就是其案底入屋搶劫被列為暴力犯罪的加重重罪,因為這起違憲的判決,Veasna的罪行並不屬於遞解出境的範圍,因此案件重啟後,重新取回綠卡。

魯鎮海說:”這真的是個關於希望的訊息,很多我們在柬埔寨談過話的人,他們對於無法見到家人非常憂鬱,美國是他們的家,很多人一輩子都沒有到過柬埔寨。”

亞洲法律聯會表示,會繼續幫助有類似情況的人士,希望讓他們能回美與家人團聚。

