移民崎嶇之路：柬埔寨移民驅逐出境後獲准回美定居（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

自從特朗普政府收緊移民政策以來，有犯罪紀錄的無證人士，被列為優先遞解出境的對象，這個月，全美的柬埔寨社區就出現多宗遭ICE掃蕩，並要遞解出境的案例，不過最近有一位柬埔寨移民，在被美國政府驅逐出境5年後，近日獲准回到美國定居。

2014年被美國政府遞解出境的昔日加州居民Veasna Meth，今年2月27日從柬埔寨回到灣區，和太太和家人團聚，幫助他們一家團圓的亞洲法律聯會律師，開心的在舊金山國際機場合影留念。

在當前特朗普政府雷厲風行掃蕩無證人士，並優先將有犯罪紀錄的無證人士遞解出境之繼，遭到驅逐出境多年的Veasna在亞洲法律聯會的奔走下，能夠恢復身分重回美國，是極為罕見的案例。

Veasna的父母是紅色高棉時代的柬埔寨難民，他在1989年於菲律賓的一個難民營出生，5個月大來到美國。

亞洲法律聯會移民律師魯鎮海（Kevin Lu）說：”當他來美後成為永久居民，他在青少年時期犯罪，被定罪、也服刑了。”

他19歲因為入屋盜竊被判刑兩年，綠卡因此被取消。

魯鎮海說：”他當然悔不當初，他和幾個朋友侵入住宅，就像大膽的孩子們做錯決定，拿了一些東西，然後被定罪入屋盜竊。”

出獄後，他從2009年開始被ICE列為遞解出境的對象，經過多番法律程序後，於2014年被遞解出境到柬埔寨，與在美的妻子和孩子分開，他還一度因車禍癱瘓，經歷人生的低谷，之後獲得亞洲法律聯會兩位律師Melanie Kim和魯鎮海的幫助，人生出現轉機。

魯鎮海說：”我們最早跟他談話是2016年去柬埔寨，為被遞解出境者舉辦法律講座，後來法律在去年4月改變了，之後一個月我們得以重啟他的案件，移民法官同意他的案件可以重啟，取消他的遞解出境令，並讓他取回綠卡。”

原來去年4月17日，最高法院就Sessions v. Dimaya案做出裁決，認為聯邦司法部對於暴力犯罪加重重罪的定義過於模糊，裁定違憲。

由於當年導致Veasna被遞解出境的原因，就是其案底入屋搶劫被列為暴力犯罪的加重重罪，因為這起違憲的判決，Veasna的罪行並不屬於遞解出境的範圍，因此案件重啟後，重新取回綠卡。

魯鎮海說：”這真的是個關於希望的訊息，很多我們在柬埔寨談過話的人，他們對於無法見到家人非常憂鬱，美國是他們的家，很多人一輩子都沒有到過柬埔寨。”

亞洲法律聯會表示，會繼續幫助有類似情況的人士，希望讓他們能回美與家人團聚。

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