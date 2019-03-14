流感季節還沒結束 花粉敏感症狀開始發作

【KTSF 歐志洲報導】

經過一輪的下雨天氣，本週開始會有大約一個星期不會下雨，在流感季節還沒結束時，一些對花粉敏感的人也開始感到不舒服。

流感季節雖然就快過去，但是近來患流感的人數則有上升，原因同一種遲來的H3N2流感病毒有關。

聯邦疾病防控中心（CDC）說，過去一個星期收集到的流感樣本是H3N2流感，而因為北半球和南半球的流感季節相反，醫生表示，流感季節也不會完全結束。

蕭慶華醫生說：”流感細菌在整個地球傳播，從一個地方到另外一個地方，但是最高峰的時候是1到4月，所以要打針應該是年尾10月的時候最適合。”

而灣區最近一輪的雨天，也促成花草樹木生長，從植物和地上的花粉，也開始刺激對花粉敏感的民眾。

蕭慶華醫生說：”這一次花粉嚴重，很多人打噴嚏、鼻塞，甚至晚上睡覺呼吸困難，不舒服，當然現在很多藥可以自己買到，噴鼻的也有，吃的也有，很多時候不清楚，就不要當它是花粉症，有時候會漏掉症狀，不清楚自己有其他的病，比如說鼻竇炎，自己怎樣吃藥都不會好，要是發燒就更加不好，鼻竇炎經常臉部會不舒服，流鼻水時可能鼻涕會有膿，甚至流鼻血，這種情況就一定要找醫生。”

蕭醫生補充，要趁著晴天出外遠足的民眾，要是又對花粉過敏的話，可以在出外前先吃過敏藥，或考慮帶N95口罩。

要是在家中，則可以裝置空氣過濾器，將空中的雜質去除，嚴重的話，則可以找過敏症專治醫師。

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