流感季節還沒結束 花粉敏感症狀開始發作

【KTSF 歐志洲報導】

經過一輪的下雨天氣,本週開始會有大約一個星期不會下雨,在流感季節還沒結束時,一些對花粉敏感的人也開始感到不舒服。

流感季節雖然就快過去,但是近來患流感的人數則有上升,原因同一種遲來的H3N2流感病毒有關。

聯邦疾病防控中心(CDC)說,過去一個星期收集到的流感樣本是H3N2流感,而因為北半球和南半球的流感季節相反,醫生表示,流感季節也不會完全結束。

蕭慶華醫生說:”流感細菌在整個地球傳播,從一個地方到另外一個地方,但是最高峰的時候是1到4月,所以要打針應該是年尾10月的時候最適合。”

而灣區最近一輪的雨天,也促成花草樹木生長,從植物和地上的花粉,也開始刺激對花粉敏感的民眾。

蕭慶華醫生說:”這一次花粉嚴重,很多人打噴嚏、鼻塞,甚至晚上睡覺呼吸困難,不舒服,當然現在很多藥可以自己買到,噴鼻的也有,吃的也有,很多時候不清楚,就不要當它是花粉症,有時候會漏掉症狀,不清楚自己有其他的病,比如說鼻竇炎,自己怎樣吃藥都不會好,要是發燒就更加不好,鼻竇炎經常臉部會不舒服,流鼻水時可能鼻涕會有膿,甚至流鼻血,這種情況就一定要找醫生。”

蕭醫生補充,要趁著晴天出外遠足的民眾,要是又對花粉過敏的話,可以在出外前先吃過敏藥,或考慮帶N95口罩。

要是在家中,則可以裝置空氣過濾器,將空中的雜質去除,嚴重的話,則可以找過敏症專治醫師。

