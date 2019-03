【KTSF】

社交媒體公司Facebook將擴展在舊金山的業務,簽下歷來最大的辦公室租約。

Facebook租下Howard街的Park Tower全棟近756,000 平方呎的辦公室面積,加上Facebook已有的辦公室,總面積達到118萬平方呎,成為舊金山的第三大商業租戶。

排在Facebook之前的也都是科技公司,榜首是軟體科技公司Salesforce,排第二的是網的公司Uber。

