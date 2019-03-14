埃航空難中國富家女遇難 網民指不值得同情

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發生了涉及人命傷亡的大型事故，大部分人的直覺反應都是沉重和哀傷，不過有些人的反應就超乎常人可以理解。埃塞俄比亞航空客機失事墜毀的意外，一名來自中國的女死者因為家境富裕，結果被網民人身攻擊，甚至認為她的死不值得同情。

埃塞俄比亞航空公司一架波音737客機墜毀，全機157人罹難，8人是中國公民。

當遇難者家屬舉行悼念儀式之際，其中一名來自浙江的遇難者在網上被”起底”，網民發現這名女生是個大學生，在意外發生時，原來是打算去非洲找男朋友、看長頸鹿。

網民看了她在微博上貼出吃喝玩樂和生活照片後，就認為事主炫富，不值得同情，留下超過千條批評。

而這些留言亦有非常多人點讚，相關的搜尋字眼一度登上微博熱搜榜，但微博現已關閉這個女生的帳號，以及一批就事件作人身攻擊的帳號。

有學者指，現時中國社會的倫理道德觀念非常混亂，所以在網絡才會出現仇恨言論。

他又說，雖然內地有嚴格的言論管控，但官方關注的往往是同國家及意識形態有關的言論，國家亦缺乏管制仇恨言論的法律。

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