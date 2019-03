埃航空難中國富家女遇難 網民指不值得同情

【i-CABLE】

發生了涉及人命傷亡的大型事故,大部分人的直覺反應都是沉重和哀傷,不過有些人的反應就超乎常人可以理解。埃塞俄比亞航空客機失事墜毀的意外,一名來自中國的女死者因為家境富裕,結果被網民人身攻擊,甚至認為她的死不值得同情。

埃塞俄比亞航空公司一架波音737客機墜毀,全機157人罹難,8人是中國公民。

當遇難者家屬舉行悼念儀式之際,其中一名來自浙江的遇難者在網上被”起底”,網民發現這名女生是個大學生,在意外發生時,原來是打算去非洲找男朋友、看長頸鹿。

網民看了她在微博上貼出吃喝玩樂和生活照片後,就認為事主炫富,不值得同情,留下超過千條批評。

而這些留言亦有非常多人點讚,相關的搜尋字眼一度登上微博熱搜榜,但微博現已關閉這個女生的帳號,以及一批就事件作人身攻擊的帳號。

有學者指,現時中國社會的倫理道德觀念非常混亂,所以在網絡才會出現仇恨言論。

他又說,雖然內地有嚴格的言論管控,但官方關注的往往是同國家及意識形態有關的言論,國家亦缺乏管制仇恨言論的法律。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。