民主黨人提法案讓200萬無證移民有機會成為公民（視頻）

聯邦眾議院民主黨人週二提出一項廣泛的移民法案,將提供超過200萬個無證移民成為公民的途徑,包括DACA夢想生,以及持短期居留許可,卻可能被特朗普政府遞解出境的人士。

目前掌控聯邦眾議院的民主黨人提出2019年夢想和承諾法案(The Dream and Promise Act),為特定的無證人士群體提供綠卡和入籍管道,包括年幼隨父母來美的DACA夢想生,以及持短期工作許可,在特朗普政府的政策下,有可能被遞解出境的人士。

華盛頓郵報報導指出,不清楚實際有多少人能受惠,但根據國會在2017年討論過的一項跨黨派法案,涵蓋的對象差不多應該會有210萬人,這個數字是目前近70萬持有DACA文件夢想生人數的三倍。

法案建議讓在17歲以前來美,在美國住滿4年,並符合相關資格的夢想生,可以申請10年綠卡,資格包括起碼完成兩年的高中教育或軍隊服務,或是工作滿3年等,有刑事案底的人則不能申請。

該法案並建議讓夢想生可以申請聯邦助學金,而遭到遞解出境的夢想生如果符合資格,也可以申請重新回到美國。

除了夢想生,該法案也涵蓋因為天然災害而獲准短期來美的人士,包括來自薩爾瓦多、大溪地、宏都拉斯等地的人士。

特朗普政府計畫要結束對這些人士的保護,也衍生一些法律訴訟,民主黨人提出的法案,也有助於讓這些人士避免被遞解出境。

法案也允許這些人士在取得綠卡5年之後,可以申請成為公民。

眾議院議長普洛西週二公布這項法案時,援引共和黨籍的雷根總統在1986年簽署移民特赦法案為例,認為提供長期住在美國,已經是美國一份子的非法移民取得公民身分非常重要,不該有黨派和政治之分。

不過,由於聯邦參議院目前是由共和黨掌控,加上特朗普政府在面對2020年大選,仍主張收緊移民政策,預料即使眾議院通過有關法案,在參議院仍將面對重大阻礙。

