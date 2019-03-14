國泰空中服務員從東京返港後確診麻疹

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據了解國泰一名空中服務員月初同日乘坐香港往來東京航班，返港後確診麻疹，他是在飛機上發燒，機場入境體溫檢測亦未能篩檢到。有微生物學專家指，發燒時已傳播病毒，加上他在飛機上工作或走動，會加快傳播速度。

該名23歲國泰空中服務員3月1日早上8時許，乘搭國泰CX526班機由香港出發去東京成田機場，同日下午2時許，乘搭CX527返香港。

衛生防護中心表示，他3日後出疹等病徵，自己去私家醫院求診，再入院治療，檢測後確診患麻疹，防護中心正聯絡同機的乘客，看看有否出現徵狀。

有微生物學專家指，該名空中服務員出現麻疹前，會有感冒、輕微發燒徵狀，那時已經有傳播麻疹病毒能力。

專家指出疹之前，包括發燒長達4至5日，問題是該名空中服務員返香港入境時有否發燒？機場量體溫有否探測到？衛生署指該名空中服務員入境時無被人發現到發燒，他自己指當晚11時才發現發燒。

國泰空中服務員工會指，公司在同事出發前不會量體溫，工會指公司不鼓勵空中服務員戴口罩上班，有病會叫他們請假休息。

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