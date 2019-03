國泰空中服務員從東京返港後確診麻疹

【i-CABLE】

據了解國泰一名空中服務員月初同日乘坐香港往來東京航班,返港後確診麻疹,他是在飛機上發燒,機場入境體溫檢測亦未能篩檢到。有微生物學專家指,發燒時已傳播病毒,加上他在飛機上工作或走動,會加快傳播速度。

該名23歲國泰空中服務員3月1日早上8時許,乘搭國泰CX526班機由香港出發去東京成田機場,同日下午2時許,乘搭CX527返香港。

衛生防護中心表示,他3日後出疹等病徵,自己去私家醫院求診,再入院治療,檢測後確診患麻疹,防護中心正聯絡同機的乘客,看看有否出現徵狀。

有微生物學專家指,該名空中服務員出現麻疹前,會有感冒、輕微發燒徵狀,那時已經有傳播麻疹病毒能力。

專家指出疹之前,包括發燒長達4至5日,問題是該名空中服務員返香港入境時有否發燒?機場量體溫有否探測到?衛生署指該名空中服務員入境時無被人發現到發燒,他自己指當晚11時才發現發燒。

國泰空中服務員工會指,公司在同事出發前不會量體溫,工會指公司不鼓勵空中服務員戴口罩上班,有病會叫他們請假休息。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。