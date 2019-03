【i—CABLE】

捲入性醜聞的南韓組合Big Bang前成員勝利及藝人鄭俊英以疑犯身份接受警方調查。

本名李昇炫的勝利到首爾地方警察廳接受調查,他向國民和所有遭受痛苦的人道歉,稱會誠實接受調查。

勝利涉嫌安排外籍投資者在首爾多間夜店接受性服務,週日被警方立案調查,調查重點是他有否親自支付招待費。

另外,藝人鄭俊英涉嫌偷拍和在聊天群組散播不雅視頻及照片,也到首爾地方警察廳接受調查,他同樣向公眾道歉,稱會誠實接受調查。

警方指他未經對方同意,非法拍攝的可能性較大,鑒於偷拍罪行嚴重,正考慮把他拘捕。

