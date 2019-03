【i-CABLE】

德克薩斯州民主黨前聯邦眾議員奧羅克(Beto O’Rourke)宣佈尋求黨內提名參選總統。

奧羅克在太太陪同下拍攝片段宣佈參選的決定,他指現在是國家和國民追求事實的關鍵時刻,經濟、民主和氣候危機從未像現在這樣嚴重,希望重新團結國家。

46歲的奧羅克,2013年到今年一月擔任得州眾議員,去年以大熱姿態參選參議員,挑戰競逐連任的共和黨克魯茲,但最終落敗。

