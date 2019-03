美國大學招生賄賂案 灣區有13位家長涉案

【KTSF 林佩樺報導】

在週二傳出的美國史上最大宗的大學招生賄賂案,有13位有錢有勢的涉案家長來自灣區。

涉及招生弊案,在灣區被控用賄賂方法讓子女進入好學校的家長中,其中有一對是住在南灣Palo Alto的醫師夫妻Greogory和Amy Colburn。

根據法院文件,兩人支付25,000元給一個由William Singer成立的Key基金會,讓兒子的成績提高,Singer建議他們的兒子飛到West Hollywood考試中心完成SAT考試,一名監考人幫他完成試卷。

10月時,Colburn接到有關人士的電話,通知IRS國稅局正在調查Key基金會,對方說”我沒有告訴他們,是監考官替你兒子在West Hollywood考場完成考試,只告訴他們你向基金會匯錢,幫助貧窮兒童”,他回答”沒錯, 好的”。

史丹福大學週三發出郵件給所有校友,表示正在調查事件,希望能重獲信任。

南加州大學也表示,對此事嚴肅以對,會一件件查清楚。

