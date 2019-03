【KTSF 黃恩光報導】

灣區捷運(BART)明年1月加價,BART也計劃繼續實行每兩年加價一次的做法,捷運對加價計劃展開民意調查,參加者有機會贏取價值120元的路路通卡。

灣區捷運明年1月開始加價,升幅是5.4%,短程車的票價增加一毫子,而長途車每程加四毫子左右。

捷運需要這筆錢購買新的列車、增加班次以及改善維修設施。

明年加價之後,捷運也打算往後每兩年調整價格,直到2028年為止,使用紙車票的額外收費也會上升。

捷運就加價計劃徵詢民意,完成調查的人士可以參加抽獎,中獎者會得到價值120元的Clipper路路通卡。

查詢詳情,請瀏覽:https://bart.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3DADYh8OtjfX4Mt

