美國停飛波音MAX客機 舊金山國際機場航班受影響

美國停飛所有MAX客機之後,舊金山國際機場有航班受影響。

舊金山國際機場發言人表示,只有3間航空公司使用該兩款波音737 MAX 8和9型號客機,分別是加拿大航空、聯合航空和西南航空,每週一共有65班次,佔整體航班少於2%。

週三有3班原定飛來舊金山的加航MAX型號班機取消,至於聯合航空和西南航空,就調配了其他類型的客機替代,因此不需要取消班次。

聯合航空週三一班從德州休士敦市飛抵舊金山的MAX 9客機,在航空局宣佈停飛之前已經起飛,很多旅客不知情。

西南航空表示,週三停飛一共34架MAX 8客機,聲稱只是佔所有航機的5%,又為受影響顧客提供免費更改行程。

聯合航空就停飛14架MAX客機,它們每天飛行40班次,聯航都會重新調派飛機,為受影響乘客更改行程。

而在聖荷西國際機場表示,只有西南航空使用受影響的MAX型號客機,奧克蘭國際機場就沒有交代幾多班機受影響。

