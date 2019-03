美國警告德國勿用華為設備 否則將限制情報分享

【KTSF 江良慧報導】

美國向德國表明,如果容許華為參與建設下一代流動互聯網基礎設施,美國將會限制與德國的情報分享。

美國駐德國大使Richard Grenell,上週五去信德國聯邦經濟及技術部,表明如果德國允許華為或其他中國供應商,參與構建該國的5G網絡,美國與德國共用情報和其他資訊將無法維持在現有水平。

這是美國首次明確警告盟友,拒絕抵制華為,就可能削弱他們與美國的安全合作。

現時德國和大部分歐洲國家一樣,他們的安全機構都非常依賴美國提供反恐情報,若不能共享情報,會對這些國家的安全帶來重大影響。

根據華爾街日報的報導,美國大使在信中表示,根據中國的國家情報法,當局可以要求中國企業配合中國的安全機構去做,而對華為軟件的檢查,不能確保不存在漏洞。

德國政府早前發出指引,列明提供網絡設備的供應商需要是值得信任及可靠,但德國經濟部部長上週四在公開場合表示,德國無意完全禁止使用華為電信設備,政府將修改有關法例,以確保所有用於5G網絡建設的設備,都符合安全標準。

而華為上週宣布入稟美國法院,控告美國政府違反憲法,禁止聯邦政府機構採購華為設備及服務,中方也就美國警告德國的事,批評美國以一己以私而阻撓別國的發展。

