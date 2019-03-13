美國警告德國勿用華為設備 否則將限制情報分享

【KTSF 江良慧報導】

美國向德國表明，如果容許華為參與建設下一代流動互聯網基礎設施，美國將會限制與德國的情報分享。

美國駐德國大使Richard Grenell，上週五去信德國聯邦經濟及技術部，表明如果德國允許華為或其他中國供應商，參與構建該國的5G網絡，美國與德國共用情報和其他資訊將無法維持在現有水平。

這是美國首次明確警告盟友，拒絕抵制華為，就可能削弱他們與美國的安全合作。

現時德國和大部分歐洲國家一樣，他們的安全機構都非常依賴美國提供反恐情報，若不能共享情報，會對這些國家的安全帶來重大影響。

根據華爾街日報的報導，美國大使在信中表示，根據中國的國家情報法，當局可以要求中國企業配合中國的安全機構去做，而對華為軟件的檢查，不能確保不存在漏洞。

德國政府早前發出指引，列明提供網絡設備的供應商需要是值得信任及可靠，但德國經濟部部長上週四在公開場合表示，德國無意完全禁止使用華為電信設備，政府將修改有關法例，以確保所有用於5G網絡建設的設備，都符合安全標準。

而華為上週宣布入稟美國法院，控告美國政府違反憲法，禁止聯邦政府機構採購華為設備及服務，中方也就美國警告德國的事，批評美國以一己以私而阻撓別國的發展。

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