【KTSF】

英國國會通過議案排除硬脫歐,下一步就是在週四再表決是否要延遲3月29日的脫歐期限。

國會週三以312對308票通過在任何情況下不會硬脫歐的議案,但首相文翠珊強調,根據英國及歐盟法例,若英國在脫歐期限前未能與歐盟就脫歐安排達成共識,英國仍然要離開歐盟,國會週四會表決是否延遲脫歐。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。