特朗普宣布停飛波音737 Max 8, Max 9客機

特朗普總統週三中午在白宮宣布,美國將會發布緊急令,在美國領空停飛所有波音737 Max 8和737 Max 9客機,稍早,加拿大當局也宣布停飛波音737 Max 8客機。

特朗普總統表示,聯邦航空管理局(FAA)與波音公司都同意這項決定,而所有正在飛行的相關客機,會繼續前往目的地,抵達後將會禁飛。

特朗普說:”機師已獲知會,航空公司已獲知會,航空公司也同意這樣做,美國民眾和所有人的安全是至關重要。

埃塞俄比亞航空週日發生的空難,造成157人死亡,出事的機種正是波音737 Max 8,而在不足半年前,獅子航空發生的空難,出事的機種也是波音737 Max 8。

埃航空難發生後,全球多國相繼宣布禁止波音737 Max 8在領空升降,截至週二,美國和加拿大仍未宣布禁飛,FAA一直表示,局方並無掌握任何實據,證明該機種存在飛行風險。

至週三,加拿大當局也宣布禁飛,稍後特朗普也在白宮宣布有關決定。

