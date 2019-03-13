特朗普宣布停飛波音737 Max 8, Max 9客機

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特朗普總統週三中午在白宮宣布，美國將會發布緊急令，在美國領空停飛所有波音737 Max 8和737 Max 9客機，稍早，加拿大當局也宣布停飛波音737 Max 8客機。

特朗普總統表示，聯邦航空管理局（FAA）與波音公司都同意這項決定，而所有正在飛行的相關客機，會繼續前往目的地，抵達後將會禁飛。

特朗普說：”機師已獲知會，航空公司已獲知會，航空公司也同意這樣做，美國民眾和所有人的安全是至關重要。

埃塞俄比亞航空週日發生的空難，造成157人死亡，出事的機種正是波音737 Max 8，而在不足半年前，獅子航空發生的空難，出事的機種也是波音737 Max 8。

埃航空難發生後，全球多國相繼宣布禁止波音737 Max 8在領空升降，截至週二，美國和加拿大仍未宣布禁飛，FAA一直表示，局方並無掌握任何實據，證明該機種存在飛行風險。

至週三，加拿大當局也宣布禁飛，稍後特朗普也在白宮宣布有關決定。

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