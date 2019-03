【KTSF】

一輛Tesla電動車週三早上撞進東灣Danville市一間餐廳,無人受傷,被撞的建築物沒有結構損毀。

Danville市當局最先於早上7時半在Twitter發布車禍的消息,被撞的餐廳名叫Fish on Fire,位於Town and Country Drive 101號。

當局透露,車禍估計與司機搭錯油門有關,應該不涉及自駕或自動泊車功能。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。