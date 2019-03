【KTSF】

舊金山市參議會週二二讀通過空置店面的業主,必須向市府登記,並繳付空置費。

在新法例下,店面一旦空置,業主必須在30天內登記,並繳付711元的登記費,要是在30天內找到新租戶,將能退回一半的登記費。

而沒有在限期內登記的業主,一旦被樓宇檢查局發現,除了原本要繳的711元登記費,還必須繳付登記費四倍的罰款,也就是2,844元。

法例目前交由市長布里德,她有10天的時間簽署,由於市參議會11票通過法例,市長即使否決也會遭推翻。

新法例將在市長簽署後的30天生效。

