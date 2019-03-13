收費系統頻出错 聖他克拉縣暫停網上繳付交通罰款服務

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南灣聖他克拉縣（Santa Clara）高等法院即日起暫停提供網上繳付交通罰款的服務，原因與收費系統頻頻出錯有關。

當局稱，有些透過網上繳交罰款的人，可能被多收款項，有些則少交了罰款，這些人士所繳交的金額，都並非法院實際處分的罰款額。

任何人如在去年12月15日至今年3月曾在網上繳交罰款的人士，可以聯絡聖他克拉縣高等法院，電郵地址：[email protected]，看看有否多付罰款，如果有，將可以獲退還多繳的款項。

如果繳交罰款的人士少交了罰款，法院將不會要求受影響人士繳交拖欠的款項，罰款將被視作足額繳交。

在現階段，所有罰款需郵寄到聖他克拉縣高等法院，地址：1095 Homestead Road, Santa Clara，直至收費系統回復正常運作為止。

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