收費系統頻出错 聖他克拉縣暫停網上繳付交通罰款服務

【KTSF】

南灣聖他克拉縣(Santa Clara)高等法院即日起暫停提供網上繳付交通罰款的服務,原因與收費系統頻頻出錯有關。

當局稱,有些透過網上繳交罰款的人,可能被多收款項,有些則少交了罰款,這些人士所繳交的金額,都並非法院實際處分的罰款額。

任何人如在去年12月15日至今年3月曾在網上繳交罰款的人士,可以聯絡聖他克拉縣高等法院,電郵地址:[email protected],看看有否多付罰款,如果有,將可以獲退還多繳的款項。

如果繳交罰款的人士少交了罰款,法院將不會要求受影響人士繳交拖欠的款項,罰款將被視作足額繳交。

在現階段,所有罰款需郵寄到聖他克拉縣高等法院,地址:1095 Homestead Road, Santa Clara,直至收費系統回復正常運作為止。

