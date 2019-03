聖荷西通過提升市中心及Diridon車站周邊建築高度（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣聖荷西市議會週二晚通過提升市中心以及交通樞紐Diridon車站周邊的建築高度。

聖荷西市中心的建築因受高度限制,摩天大廈也寥寥無幾,為讓市中心發展更具活力,市議會一致投票通過,允許市中心建築高度從現有的標準再增高5至35英尺。

而在交通樞紐Diridon車站附近的建築高度,可以增高70至150英尺,目前,市中心的最高建築是110英尺高的SAP中心。

市府官員表示,增加建築高度可以額外增加900平方英尺辦公面積,每年可為市府增加額外稅收約500萬元。

聖荷西機場委員會也支持提高高度的建議,認為聯邦航空局(FAA)有嚴格的機場安全標準,每間航空公司則依照聯邦航空局的規定,自行制定安全指引,包括緊急情況,例如飛機引擎發生故障,飛機要有安全路徑折返聖荷西機場。

有市民表示支持,認為放寬建築高度會繁榮市中心的商業,和有利居住環境。

支持者表示,這項發展最終會增加可負擔住房及娛樂設施,例如公園和活動空地,可以提升市中心所有人的生活品質,以及方便去機場的人,就在機場附近範圍內活動。

有學生市民表示反對,認為計劃主要是為Google公司在市中心建更多新建築提供便利。

反對者說,更多房屋不代表示可負擔房屋,當聖荷西聚焦該地區問題時,聖荷西市府仍然支持超級大公司Google及其荷包,而不顧已住在這裡的人,市長沒有曝光他的物業,就在Google計劃的新園區附近,Google的新園區會令租金上漲,讓房東獲利,同時會有更多人無處安身。

市府認為,該計劃最大的好處是經濟效益,建築增加商業面積的稅收,可以彌補機場的虧損。

此外,機場也可透過增加更多國內航班,彌補國際航班可能出現的虧損,而新工程也可以創造數千個建築工作機會。

