【i-CABLE】

尼日利亞一座建築物週三倒塌,據報過百人被困。

陸續有小童被救出,滿身灰塵,引來圍觀民眾歡呼,挖泥車則協助清走瓦礫。

該座位於商業首都拉各斯的3層高建築物,頂層為小學,其餘樓層為住宅,當地週三早上10時倒塌。

當地傳媒報道,過百人包括學童被困在瓦礫下,救援人員正加緊搜救。

建築物用料不合規格,加上政府執法不力,導致尼日利亞過往多次有建築物倒塌,其中2016年有教堂倒塌,過百人死亡,同年一座5層高大廈倒塌,最少30人死亡。

