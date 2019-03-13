加州州長紐森將簽行政命令 暫緩執行死刑

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加州州長紐森計劃宣布暫停執行死刑，預計將有超過700名死囚免於受刑。

紐森計劃於週三早上簽署行政命令，暫停在加州執行死刑，同時，紐森宣布將廢除注射行刑方式，並關閉位於北灣San Quentin監獄的行刑室。

目前加州有737名死囚等待執行死刑。

紐森指現行的死刑政策歧視精神病患者與有色人種，因為這些群體無能力聘請律師為自己打官司，而且執行死刑是不可逆的，可能害死被誤判的人。

但紐森的決定，遭到北灣一名父親的反對，26年前，他當時僅12歲的女兒被綁架後遭殺害，疑犯隨後被定罪，被判死刑

父親Marc Klaas說：”這些是殺害警察的人，這些是殺害女人的人，這些是殺害小孩的人，這些是被陪審團判死刑的人，因為他們的行為如此邪惡。”

州長辦公室表示，這個行政命令將不會影響囚犯的刑期，亦不會釋放他們出獄。

3年前，加州選民投票否決一條廢除死刑的提案，並通過提案加快執行死刑，由於現行的注射行刑方式受到法律挑戰，加州自2006年以來就沒有執行過死刑。

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