英國國會將表決是否硬脫歐 文翠珊將投反對票

【i-CABLE】

英國國會將於週三表決是否贊成”硬脫歐”，目前預料通過的機會不大，英國首相文翠珊亦表明自己會投票反對硬脫歐，重申議員應該支持其新版脫歐協議草案。

文翠珊在投票前夕再到國會，重申其新版脫歐協議草案已是一份好協議，議員應該支持。

文翠珊又透露，自己會投票反對硬脫歐。最大反對黨工黨黨魁科爾賓批評，文翠珊此時排除任何選項都是非常魯莽，指脫歐協議草案已連續兩次遭大比數否決，質疑對方不再具備領導能力。

國會將表決是否贊成硬脫歐，保守黨議員可按個人意願投票，但預料通過”硬脫歐”的機會不大，若”硬脫歐”被否決，國會將於之後一天決定是否延遲脫歐。

歐盟首席談判代表巴尼耶稱，歐盟已準備好應對硬脫歐，強調不會再向英國提供額外保證，若英國仍然希望有秩序地脫歐，目前的脫歐協議是唯一可行方案。

他又質疑延期脫歐的意義，指除非英國給予合理原因，否則不會考慮延期脫歐。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。