英國國會將表決是否硬脫歐 文翠珊將投反對票

【i-CABLE】

英國國會將於週三表決是否贊成”硬脫歐”,目前預料通過的機會不大,英國首相文翠珊亦表明自己會投票反對硬脫歐,重申議員應該支持其新版脫歐協議草案。

文翠珊在投票前夕再到國會,重申其新版脫歐協議草案已是一份好協議,議員應該支持。

文翠珊又透露,自己會投票反對硬脫歐。最大反對黨工黨黨魁科爾賓批評,文翠珊此時排除任何選項都是非常魯莽,指脫歐協議草案已連續兩次遭大比數否決,質疑對方不再具備領導能力。

國會將表決是否贊成硬脫歐,保守黨議員可按個人意願投票,但預料通過”硬脫歐”的機會不大,若”硬脫歐”被否決,國會將於之後一天決定是否延遲脫歐。

歐盟首席談判代表巴尼耶稱,歐盟已準備好應對硬脫歐,強調不會再向英國提供額外保證,若英國仍然希望有秩序地脫歐,目前的脫歐協議是唯一可行方案。

他又質疑延期脫歐的意義,指除非英國給予合理原因,否則不會考慮延期脫歐。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。