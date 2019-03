【i-CABLE】

華為創辦人任正非表示,美國政府針對華為採取行動正損害自身國際聲譽。

任正非在華為深圳總部接受美國有線新聞網絡專訪,他否認華為產品有安全風險,以及公司受中國政府操控,認為美國政府應該提出證據證明華為危害國家安全。

他又指美國總統特朗普的對外策略全都錯了,如果美國持續威嚇其他國家或企業,甚至肆意逮捕某個人,將沒有人再敢在美國投資。

對於加拿大對其女兒、華為副董事長孟晚舟啟動引渡程序,他相信問題很快便能解決,又相信之後沒有需要到美國跟進案件。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。