何志平洗黑錢案 妻子指舊友怕得罪美國拒求情

【i-CABLE】

香港民政事務局前局長何志平被裁定洗黑錢等7項罪罪成,月底判刑,辯方向法庭提交書面陳詞及149封求情信,包括何志平妻子胡慧中的親筆信,她形容丈夫是幾乎絕種的君子,又指何志平的故友怕得罪美國政府,覺得他再沒有利用價值,拒絕為丈夫求情。

何志平去年底在美國被裁定洗黑錢等7項控罪罪成,本月底判刑,這位眼科醫生,1993年加入政協踏足政界,2002年加入問責團隊,出任民政事務局局長,年薪374萬元。

審訊期間,未有露面的太太胡慧中親手寫求情信,形容丈夫是幾乎絕種的君子,指何志平做醫生時年薪100萬美元,加入政府後年薪只有百多萬港元。

她指何志平曾經說過,賺錢不是人生唯一目標,更大心願是服務社會。

胡慧中又提到,曾找何志平舊友寫求情信,但有些人拒絕了,怕得罪美國政府,覺得何志平落難、沒前途,再沒有利用價值。

92歲母親何張燦霞就在求情信指,何志平已經六十九歲,健康欠佳,患有腦病,她很希望有子相伴終老,能夠再見兒子一面,死也瞑目。還有一批來自政界、宗教界及醫學界的求情信,包括民政事務局前局長曾德成、民政事務局前常秘李麗娟、前中策組首席顧問劉兆佳、聖公會大主教鄺保羅,及港區全國人大代表、眼科醫生林順潮。

另外8封求情信,由何志平的囚友親手寫,說全靠何志平幫他們補習,才能在獄中畢業。亦有囚犯指,有次跟何志平在囚室談天,不小心將眼鏡跌進廁所,何志平毫不猶疑為他拾起眼鏡,令他覺得何志平是很謙虛的人。

求情信中夾附何志平獄中生活照,見他為囚友拉小提琴,又有多張證書,感謝他在獄中的貢獻。

辯方書面陳詞指,何志平對自己行為深感後悔,無論判刑如何,聲譽及仕途已嚴重受挫,希望法官考慮到他年紀大,對社會有貢獻,以還押16個月抵銷刑期,將他釋放。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。