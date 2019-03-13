何志平洗黑錢案 妻子指舊友怕得罪美國拒求情

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香港民政事務局前局長何志平被裁定洗黑錢等7項罪罪成，月底判刑，辯方向法庭提交書面陳詞及149封求情信，包括何志平妻子胡慧中的親筆信，她形容丈夫是幾乎絕種的君子，又指何志平的故友怕得罪美國政府，覺得他再沒有利用價值，拒絕為丈夫求情。

何志平去年底在美國被裁定洗黑錢等7項控罪罪成，本月底判刑，這位眼科醫生，1993年加入政協踏足政界，2002年加入問責團隊，出任民政事務局局長，年薪374萬元。

審訊期間，未有露面的太太胡慧中親手寫求情信，形容丈夫是幾乎絕種的君子，指何志平做醫生時年薪100萬美元，加入政府後年薪只有百多萬港元。

她指何志平曾經說過，賺錢不是人生唯一目標，更大心願是服務社會。

胡慧中又提到，曾找何志平舊友寫求情信，但有些人拒絕了，怕得罪美國政府，覺得何志平落難、沒前途，再沒有利用價值。

92歲母親何張燦霞就在求情信指，何志平已經六十九歲，健康欠佳，患有腦病，她很希望有子相伴終老，能夠再見兒子一面，死也瞑目。還有一批來自政界、宗教界及醫學界的求情信，包括民政事務局前局長曾德成、民政事務局前常秘李麗娟、前中策組首席顧問劉兆佳、聖公會大主教鄺保羅，及港區全國人大代表、眼科醫生林順潮。

另外8封求情信，由何志平的囚友親手寫，說全靠何志平幫他們補習，才能在獄中畢業。亦有囚犯指，有次跟何志平在囚室談天，不小心將眼鏡跌進廁所，何志平毫不猶疑為他拾起眼鏡，令他覺得何志平是很謙虛的人。

求情信中夾附何志平獄中生活照，見他為囚友拉小提琴，又有多張證書，感謝他在獄中的貢獻。

辯方書面陳詞指，何志平對自己行為深感後悔，無論判刑如何，聲譽及仕途已嚴重受挫，希望法官考慮到他年紀大，對社會有貢獻，以還押16個月抵銷刑期，將他釋放。

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