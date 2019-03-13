搵屋住專題：中半島長者公寓開放輪候名單（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

中半島有兩個長者公寓近期開放輪候名單，適合62歲以上長者申請。

第一個長者公寓位於Brisbane市的Visitacion Gardens長者公寓，有14間可負擔一房和兩房單位，租金從460元至874元不等，收入限制視乎單位大小而有所不同，從11,046元至61,000元不等。

另一個公寓在南舊金山Chestnut大道，裡面有39個可負擔一房單位，租金則以申請人收入為基準，約佔收入的三成。

如果月收入為1,000元，則月租金是300元，年收入有最高限制，一人家庭年收入不得超過51,000元，兩人家庭則是58,000元。

兩個公寓大樓現正開放輪候名單申請，並提醒等候長者，輪候時間可能超過一年，兩個公寓都在3月22日截止，Brisbane市的公寓在上午11點半截止，南舊金山的公寓在下午5點截止。

Brisbane市長者公寓查詢電話：(415)330-9252

南舊金山長者公寓查詢電話：(650)952-6679

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