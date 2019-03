【KTSF 林佩樺報導】

移民局週二宣布重新開啟工作簽證的加急審理制度。

在該H1-B簽證加急審理制度,申請方只要支付1,410元,就能確保案件在15天內處理完成。

移民局於去年4月因為案件積累過多等原因,暫停加急審理服務,在今年1月部分重新開啟,開放由2018年4月到2018年12月中間遞交的案件可以申請加急,如今則是全面開放。

有南灣律師則擔心, 突然湧入數千份的案件,加上今年4月1日開始遞交的15萬份申請,移民局可能難以應付。

