社交網站Facebook表示,旗下的Facebook、Messenger和Instagram社交媒體,週三都出現技術故障,目前正加緊修復問題。

據Downdector網站表示,技術故障最先於東岸時間中午12時左右出現,美國東西岸多個地區的用戶都報稱遇上問題,歐洲和其他地區的用戶也遇上類似的問題,不論是用網頁登陸,還是用應用程式登陸都有問題。

Facebook沒有透露發生技術故障的原因,截至目前故障仍未修復。

