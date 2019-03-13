特朗普政府計劃關閉移民局所有海外辦事處（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

特朗普政府計劃關閉移民局設在海外的所有辦事處，此舉將影響家庭簽證、海外領養及駐海外軍人家屬申請入籍的審批速度。

據華盛頓郵報報導，美國移民局局長Lee Francis Cissna週二向員工發電郵透露，如果獲國務院同意，預計未來幾個月，他計劃將移民局在全球各地的國際辦事處所負責處理的業務，都轉移至美國國內移民辦事處及國務院，以最大限度利用現有資源。

Cissna表示，這麼做可以更好利用資金，解決國內積壓的案件，同時也能利用現有的國務院資源。

雖然這些改變可能會有困難，並引起恐慌，但他保證，會讓移民局員工順利過渡，並確保移民局業務不會中斷，以便各界繼續獲得移民局的服務。

移民局網站顯示，移民局在海外有23個辦事處，其中中國有兩個，分別在北京和廣州，主要處理緊急案件、移民申請、提供當地語言的的信息服務，並進行移民詐騙調查等。

移民局聲稱，如果關閉海外辦事處，可節省數以百萬元的開支，但移民局仍會透過其網站，提供有價值的信息服務，並解決各種問題。

不過有移民團體擔心，特朗普政府的這個做法，是不鼓勵外國人來美國。

國土安全部則回應說，此舉只是為簡化美國移民事務。

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