特朗普政府計劃關閉移民局所有海外辦事處（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

特朗普政府計劃關閉移民局設在海外的所有辦事處,此舉將影響家庭簽證、海外領養及駐海外軍人家屬申請入籍的審批速度。

據華盛頓郵報報導,美國移民局局長Lee Francis Cissna週二向員工發電郵透露,如果獲國務院同意,預計未來幾個月,他計劃將移民局在全球各地的國際辦事處所負責處理的業務,都轉移至美國國內移民辦事處及國務院,以最大限度利用現有資源。

Cissna表示,這麼做可以更好利用資金,解決國內積壓的案件,同時也能利用現有的國務院資源。

雖然這些改變可能會有困難,並引起恐慌,但他保證,會讓移民局員工順利過渡,並確保移民局業務不會中斷,以便各界繼續獲得移民局的服務。

移民局網站顯示,移民局在海外有23個辦事處,其中中國有兩個,分別在北京和廣州,主要處理緊急案件、移民申請、提供當地語言的的信息服務,並進行移民詐騙調查等。

移民局聲稱,如果關閉海外辦事處,可節省數以百萬元的開支,但移民局仍會透過其網站,提供有價值的信息服務,並解決各種問題。

不過有移民團體擔心,特朗普政府的這個做法,是不鼓勵外國人來美國。

國土安全部則回應說,此舉只是為簡化美國移民事務。

