研究指懷孕婦女日吸一煙 足以禍延下一代

最新研究指出,懷孕婦女就算每日吸一支煙,都會危害日後出生的嬰兒。

大家都知道吸煙危害健康,對肺部功能造成無可彌補的創傷。

而衛生機構也不斷警告懷孕婦女,吸煙會禍延下一代。

根據醫學雜誌”兒科期刊”發表的最新研究報告指出,就算每天只是吸一根香煙,已經可以將嬰兒的死亡率加倍。

如果和非吸煙者母親的嬰兒比較,每日吸一包煙,死亡機率更加變成差不多三倍。

研究員分析2,000萬名嬰兒的出生數據,當中包括19,000名夭折的嬰兒,發覺每根香煙增加死亡風險0.07倍。

其中一名參與研究學者嚴肅表示,每一根香煙都加重禍害,因此準媽媽如果嘗試戒煙,她們應該了解到每少吸一根香煙都會起到作用。

根據疾病控制及預防中心,2016年14個生育的婦女之中,就有1個在懷孕期間吸煙。

