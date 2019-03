涉賣問題藥物被起訴 華埠參茸行東主獲撤銷控罪（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

位於舊金山華埠的惠安參茸藥行,越華裔東主去年因涉嫌售賣假藥及未經美國政府批准的藥物等,被地檢處落案起訴,地檢處週二證實,已撤銷所有控罪。

惠安參茸藥行東主,69歲的韋少平,在多名華埠僑領的陪同下,宣布他被控的14項輕罪已全部獲地檢處撤銷。

韋少平說:”憂心過度,我曾經入院兩次急診,所以我今日很高興,很安心,回復我正常生活,做回我自己的工作。”

案情指,2014年,東灣奧克蘭(屋崙)一名73歲男子,吃了名為”風濕剋星”的中成藥後不適送院,聯邦食品及藥物管理局(FDA)調查後發現,入院男子在奧克蘭買的中成藥,來自惠安參茸藥行。

FDA於是對藥行展開調查,局方發現,韋少平在2016年至2017年間售賣的藥物當中,含有必須有處方才能夠購買的藥物成分,而且有些是冒牌藥。

韋少平對於當日被捕的情形還歷歷在目,去年6月,十多名調查員進入藥行拘捕他,還有兩名女警用槍指著他。

韋少平表示,幾乎所有藥行都售賣這些中成藥,他只是零售商,並不是製造商,不明白為什麼要怪罪於他。

韋少平說:”最影響是心理,還有自己做了30年,都沒有犯過錯,那天被警察鎖起手,好像被人侮辱,很多時候,我自己都很尷尬,幸好得到很多街坊、客人支持我。”

被捕後的韋少平,向華埠街坊會主席李兆祥求助。

李兆祥說:”我知道事件後,就向地檢官報告,希望給他一個機會,讓韋先生帶同律師,親自向檢察官解釋清楚,我安排後,一個月後,相信檢察官明白過程,所以就撤銷控罪,在2月25日。”

地檢處回覆本台查詢時,確認控罪已被撤銷,原因是”Interest of justice”符合公正原則。

韋少平指出,藥行有40多種藥,被FDA裁定有問題,而他保證以後不會賣這些藥。

美國中醫公會建議,藥行要向有信譽的入口商入貨,一旦對於藥物的成分有懷疑,必須致電FDA問清楚,看看可不可以出售。

美國中醫公會秘書長趙廣偉(William Zhao)說:”我們就呼籲商家,來貨一定要有來源,不要自己在中國或者任何地方帶回來,有時候不合法的中藥,在美國還未列為藥品對待,如果列為藥品對待,根本很多都不可以進口,只視為食品補充劑,所以有很多模糊的法律概念,究竟哪些可以賣,哪些不可以,現在就有比較明確的界限,例如是動物製品絕對不可以帶來,還有不可以銷售。”

韋少平認為,自己在今次事件上很無辜,但有賴各界的幫忙,案件終於告一段落,他會將今日經驗視作一個教訓,以後賣藥會更小心。

