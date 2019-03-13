涉賣問題藥物被起訴 華埠參茸行東主獲撤銷控罪（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

位於舊金山華埠的惠安參茸藥行，越華裔東主去年因涉嫌售賣假藥及未經美國政府批准的藥物等，被地檢處落案起訴，地檢處週二證實，已撤銷所有控罪。

惠安參茸藥行東主，69歲的韋少平，在多名華埠僑領的陪同下，宣布他被控的14項輕罪已全部獲地檢處撤銷。

韋少平說：”憂心過度，我曾經入院兩次急診，所以我今日很高興，很安心，回復我正常生活，做回我自己的工作。”

案情指，2014年，東灣奧克蘭（屋崙）一名73歲男子，吃了名為”風濕剋星”的中成藥後不適送院，聯邦食品及藥物管理局（FDA）調查後發現，入院男子在奧克蘭買的中成藥，來自惠安參茸藥行。

FDA於是對藥行展開調查，局方發現，韋少平在2016年至2017年間售賣的藥物當中，含有必須有處方才能夠購買的藥物成分，而且有些是冒牌藥。

韋少平對於當日被捕的情形還歷歷在目，去年6月，十多名調查員進入藥行拘捕他，還有兩名女警用槍指著他。

韋少平表示，幾乎所有藥行都售賣這些中成藥，他只是零售商，並不是製造商，不明白為什麼要怪罪於他。

韋少平說：”最影響是心理，還有自己做了30年，都沒有犯過錯，那天被警察鎖起手，好像被人侮辱，很多時候，我自己都很尷尬，幸好得到很多街坊、客人支持我。”

被捕後的韋少平，向華埠街坊會主席李兆祥求助。

李兆祥說：”我知道事件後，就向地檢官報告，希望給他一個機會，讓韋先生帶同律師，親自向檢察官解釋清楚，我安排後，一個月後，相信檢察官明白過程，所以就撤銷控罪，在2月25日。”

地檢處回覆本台查詢時，確認控罪已被撤銷，原因是”Interest of justice”符合公正原則。

韋少平指出，藥行有40多種藥，被FDA裁定有問題，而他保證以後不會賣這些藥。

美國中醫公會建議，藥行要向有信譽的入口商入貨，一旦對於藥物的成分有懷疑，必須致電FDA問清楚，看看可不可以出售。

美國中醫公會秘書長趙廣偉（William Zhao）說：”我們就呼籲商家，來貨一定要有來源，不要自己在中國或者任何地方帶回來，有時候不合法的中藥，在美國還未列為藥品對待，如果列為藥品對待，根本很多都不可以進口，只視為食品補充劑，所以有很多模糊的法律概念，究竟哪些可以賣，哪些不可以，現在就有比較明確的界限，例如是動物製品絕對不可以帶來，還有不可以銷售。”

韋少平認為，自己在今次事件上很無辜，但有賴各界的幫忙，案件終於告一段落，他會將今日經驗視作一個教訓，以後賣藥會更小心。

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