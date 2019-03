澳洲樞機主教性侵兒童罪成 判囚6年

【i-CABLE】

澳洲籍樞機主教佩爾早前被裁定性侵犯兒童罪成,法官判處他監禁6年。法官指責佩爾濫用自己的身分和地位,違反受害人對他的信任,令受害人長期活在陰影中。

77歲的佩爾身穿黑色恤衫、灰色外套在墨爾本法院接受判刑,他被控在1996年擔任墨爾本大主教期間,在一場彌撒後,指兩名聖詞班的男童在房內偷喝葡萄酒,威嚇二人並作出性侵犯,去年12月陪審團裁定他一項性侵犯及四項非禮罪罪名成立。

法官判刑指責佩爾違反受害人對他的信任,濫用大主教的職權,明目張膽對受害者施暴。

法官又指佩爾堅稱自己無罪,證明他毫無悔意,但考慮到他年經老邁、健康欠佳,重犯的機會低,判他監禁6年。案件備受關注,許多人未能進入法庭聽判刑,在外面聽直播,法官宣讀刑期時有人鼓掌歡呼。

佩爾2014年獲委任為教廷經濟秘書處處長,相當於財長,是梵蒂岡教廷第三號人物,亦曾是教宗方濟各的親信,佩爾早前已就定罪裁決提出上訴,將於6月開審。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。