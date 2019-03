巴西公立學校發生校園槍擊案 兩槍手殺8人後自盡

【KTSF】

巴西南部一間學校週三早上發生校園槍擊案,兩名冒面槍手攜帶手槍、利刀和弓箭闖入校園大開殺戒,殺害8人後自盡。

遇害的死者包括6名學生和兩名教師,另外有多人受傷,需要送院治療。

事發的公立學校位於聖保羅市附近的Suzano市,行兇者年約20餘歲,當局估計他們未曾入讀該校。

事發後,警方已疏散校園,檢測可能是行兇者放置的爆炸物。

事發時身處現場的人士表示,早上10時左右,學校當時正處於小息時間,突然有槍聲傳出,學生立即奔跑逃命,有人嘗試跳牆逃生。

有學生看到同學被利刀刺中肩膀,另外有學生中槍。

事發於Raul Brasil Professor公立學校,有逾1,600名學生入讀,班級由小學至高中。

