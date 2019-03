【KTSF】

我們平時見到的網址開頭,三個字母都是三個W,今日這三個W字母30歲了。

三個W全稱World Wide Web萬維網,1989年3月12日,一名33歲的英國軟件工程師Tim Berners-Lee提交一份計劃,呼籲開發產品來管理和監測網絡搜索,成為了萬維網最初的藍本,並在1991年1月對全球公開發表,開啟了資訊科技年代。

Google的首頁週二也都以動態塗鴉來紀念萬維網誕生30週年。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。