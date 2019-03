英國國會否決新版脫歐協議草案 文翠珊表遺憾

【KTSF 江良慧報導】

距離英國脫歐還有17日之際,英國國會再次以大比數否決新版的脫歐草案,英國國會週三會再表決是否讓英國在無協議下脫歐,若果無協議脫歐也被否決,國會將會再在週四表決,是否要求歐洲延長原定3月29日的脫歐期限。

英國首相文翠珊週一與歐盟達成具法律效力的保證,修訂協議,當中附加了三個文件,確保英國與歐盟在明年底就雙方的貿易協議談不攏而啟動的Backstop邊界保障方案是有限期的。

根據Backstop方案,北愛與愛爾蘭之間長達500公里的邊界不設邊境檢查。

文翠珊希望以此來消除國會內脫歐派的疑慮,但由於Backstop方案並無註明屆滿日期,而且沒歐盟同意,英國也不能退出,換言之,英國到時即使脫離歐盟,仍然受制於歐盟的關稅同盟。

脫歐派因此認為,經修訂的脫歐協議是換湯不換藥,結果週二下議院以391票對242票,再次否決脫歐協議,對此文翠珊表示已盡力而為。

文翠珊說:” 我對下議院的決定深感遺,我仍然相信至今最好的結果是英國在有協議下有秩序脫歐。”

接下來的步驟是,週三下議院表決是否在3月29號無協議硬脫歐,如果表決結果是反對硬脫歐,後日下議院就要表決是否押後脫歐,如果多數議員投贊成票,英國政府就同歐盟協商延期脫歐,所取得的時間將為脫歐事宜再作安排,當中不排除二次公投。

有分析指出,英國可以採取所謂挪威模式脫歐,即是不加入歐盟,但留在歐盟單一市場內,如此現有的關稅 、人民出入境與居留與市場法規都不變,但在農業漁業司法與內政等方面,就不必遵守歐盟的法規。

不過在這個模式下 ,英國將對歐盟單一市場的規則就失去發言權。

