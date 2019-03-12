英國將表決脫歐協議草案 有指新協議無消除法律風險

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英國國會將於週二表決脫歐協議草案，在投票前夕，英國與歐盟同意就北愛後備方案，作出具法律約束力保證，確保英國不會無限期留在歐盟關稅同盟。英國檢察總長郝思賢稱，新修訂仍未能完全消除相關風險，首相文翠珊稍後會向國會交代具體內容，之後國會會再表決脫歐草案。

文翠珊在再向國會提交脫歐協議草案前夕，盡最後努力尋求歐盟作出妥協。她週一晚到法國斯特拉斯堡與歐盟委員會主席容克，以及歐洲議會脫歐談判代表費爾霍夫施塔特會面，終於成功爭取歐盟就北愛後備方案，提供額外法律保證。

文翠珊和容克深夜一起見記者宣佈成果，根據雙方共識，是在原有585頁的脫歐協議上，額外訂立三份文件，第一份是與脫歐協議有同等法律份量的共同文件，表明歐盟不能意圖無限期實施北愛後備方案，雙方會設立獨立仲裁委員會，一旦歐盟違反協議，英國可中止履行後備方案的相關責任。

第二份文件是就雙方的政治宣言，加入聯合聲明，在2020年底前完成制定替代安排，取代北愛後備方案，這一點主要關於技術安排。第三份是英國單方面的聲明，指一旦雙方將來就英國脫歐後與歐盟關係談判失敗時，英國有權單方面退出北愛後備方案。

文翠珊上一次向國會提交脫歐協議草案，以230票的大比數差距遭否決，她強調今次的協議正是議員所要求的，呼籲他們支持。容克表明這次是最後機會，英國議員要好好把握。

英國檢察總長郝思賢到國會就新協議交代法律意見，指英國與歐盟就北愛後備方案的新修訂，已加強保障英國法律權益，可有效減低，但未能完全排除英國無限期地留在歐盟關稅同盟的風險，因為歐盟未有提供法理基礎，保證英國可毋須歐盟同意下，單方面退出北愛後備方案。

郝思賢強調，新協議並非完全沒有新內容，呼籲議員要向前看，現在是時候表決脫歐協議草案，議員需要就文翠珊的方案作政治決定。

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