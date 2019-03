英國將表決脫歐協議草案 有指新協議無消除法律風險

【i-CABLE】

英國國會將於週二表決脫歐協議草案,在投票前夕,英國與歐盟同意就北愛後備方案,作出具法律約束力保證,確保英國不會無限期留在歐盟關稅同盟。英國檢察總長郝思賢稱,新修訂仍未能完全消除相關風險,首相文翠珊稍後會向國會交代具體內容,之後國會會再表決脫歐草案。

文翠珊在再向國會提交脫歐協議草案前夕,盡最後努力尋求歐盟作出妥協。她週一晚到法國斯特拉斯堡與歐盟委員會主席容克,以及歐洲議會脫歐談判代表費爾霍夫施塔特會面,終於成功爭取歐盟就北愛後備方案,提供額外法律保證。

文翠珊和容克深夜一起見記者宣佈成果,根據雙方共識,是在原有585頁的脫歐協議上,額外訂立三份文件,第一份是與脫歐協議有同等法律份量的共同文件,表明歐盟不能意圖無限期實施北愛後備方案,雙方會設立獨立仲裁委員會,一旦歐盟違反協議,英國可中止履行後備方案的相關責任。

第二份文件是就雙方的政治宣言,加入聯合聲明,在2020年底前完成制定替代安排,取代北愛後備方案,這一點主要關於技術安排。第三份是英國單方面的聲明,指一旦雙方將來就英國脫歐後與歐盟關係談判失敗時,英國有權單方面退出北愛後備方案。

文翠珊上一次向國會提交脫歐協議草案,以230票的大比數差距遭否決,她強調今次的協議正是議員所要求的,呼籲他們支持。容克表明這次是最後機會,英國議員要好好把握。

英國檢察總長郝思賢到國會就新協議交代法律意見,指英國與歐盟就北愛後備方案的新修訂,已加強保障英國法律權益,可有效減低,但未能完全排除英國無限期地留在歐盟關稅同盟的風險,因為歐盟未有提供法理基礎,保證英國可毋須歐盟同意下,單方面退出北愛後備方案。

郝思賢強調,新協議並非完全沒有新內容,呼籲議員要向前看,現在是時候表決脫歐協議草案,議員需要就文翠珊的方案作政治決定。

