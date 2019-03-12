埃航空難8名美國人遇難 包括北加州一對兄弟

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埃塞俄比亞航空週日發生的空難，死者中包括8名美國人，當中兩人是來自北加州Redding市一對兄弟，其中一人死後遺下正在懷孕的妻子。

家人表示，29歲的Melvin Riffel和Bennett Riffel正渡假旅行，出事前剛到過澳洲及索馬利，在埃塞俄比亞乘飛機往肯亞時不幸遇上空難。

Melvin的妻子Brittney也有同行，但她在澳洲結束旅程，先返回加州，逃過一劫。

這次空難共造成157人死亡，客機在埃塞俄比亞的亞的斯亞貝巴起飛6分鐘後墜毀，事發後，全球多國宣布禁止出事的波音737 Max 8型號客機在所屬領空升降。

Riffel兄弟的家人已在GoFundMe成立專頁，為Melvin’s的妻子籌款，她的預產期是今年5月。

友人表示，Riffel兄弟在Redding市長大，在Shasta高中讀書，Melvin生前在加州運輸局任職。

籌款網站：https://www.gofundme.com/support-brittney-and-baby-riffel

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