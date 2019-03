聯邦當局起訴多名家長教練涉賄賂 助子女升讀頂尖大學

【KTSF】

聯邦檢控當局週二起訴多名大學教練、升學顧問和家長,指控他們涉嫌賄賂和受賄,讓家長得以透過賄賂,協助子女入讀美國最頂尖的大學學府。

聯邦檢控官Andrew Lelling稱,本案共有46人被起訴,當中包括荷李活女演員Felicity Huffman和Lori Loughlin,以及至少9名大學教練,賄款高達2,500萬元,他說本案是美國司法部有史以來,檢控的最大宗大學招生賄賂案。

當局稱,案件發生在2011年至今年2月,這些富裕的家長會向升學顧問中心支付費用,藉此賄賂教練及大學行政人員,修改他們子女的學業成績,或把子女界定為優秀運動員,或讓他人修讀網上課程,藉此提高子女入讀頂尖大學的機會。

當局稱,這些家長支付的賄款,由20萬元至650萬元不等,藉此保證他們的子女獲得升學機會。

Lelling說:”每一位透過詐騙升學的學生,代表另一位誠實及真正優秀的學生的申請被拒。”

Lelling表示,案件仍在調查中,當局估計還有其他家長涉案,而大學本身並非當局的調查目標。

本案沒有學生被控,當局稱,很多學生對騙案並不知情。

被起訴的教練分別受聘於史丹福大學、Georgetown大學、Wake Forest大學、南加州大學、洛杉磯加大,曾受聘於耶魯大學的一名足球教練早前承認受賄,協助當局調查本案。

當局稱,這些教練參與的體育項目包括足球、網球和排球,他們收受家長的賄款,把這些家長的子女納入優秀運動員的名單,即使這些體育項目其實並非他們的專長,納入優秀運動員名單的大學申請人,會有較高機會獲大學取錄。

位於南加州Newport Beach的Edge College & Career Network升學中心,被指是收受賄款的單位,當局稱,涉案家長向該升學中心的創辦人支付約2,500萬元,協助子女升讀頂尖大學。

