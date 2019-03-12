聯邦當局起訴多名家長教練涉賄賂 助子女升讀頂尖大學

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聯邦檢控當局週二起訴多名大學教練、升學顧問和家長，指控他們涉嫌賄賂和受賄，讓家長得以透過賄賂，協助子女入讀美國最頂尖的大學學府。

聯邦檢控官Andrew Lelling稱，本案共有46人被起訴，當中包括荷李活女演員Felicity Huffman和Lori Loughlin，以及至少9名大學教練，賄款高達2,500萬元，他說本案是美國司法部有史以來，檢控的最大宗大學招生賄賂案。

當局稱，案件發生在2011年至今年2月，這些富裕的家長會向升學顧問中心支付費用，藉此賄賂教練及大學行政人員，修改他們子女的學業成績，或把子女界定為優秀運動員，或讓他人修讀網上課程，藉此提高子女入讀頂尖大學的機會。

當局稱，這些家長支付的賄款，由20萬元至650萬元不等，藉此保證他們的子女獲得升學機會。

Lelling說：”每一位透過詐騙升學的學生，代表另一位誠實及真正優秀的學生的申請被拒。”

Lelling表示，案件仍在調查中，當局估計還有其他家長涉案，而大學本身並非當局的調查目標。

本案沒有學生被控，當局稱，很多學生對騙案並不知情。

被起訴的教練分別受聘於史丹福大學、Georgetown大學、Wake Forest大學、南加州大學、洛杉磯加大，曾受聘於耶魯大學的一名足球教練早前承認受賄，協助當局調查本案。

當局稱，這些教練參與的體育項目包括足球、網球和排球，他們收受家長的賄款，把這些家長的子女納入優秀運動員的名單，即使這些體育項目其實並非他們的專長，納入優秀運動員名單的大學申請人，會有較高機會獲大學取錄。

位於南加州Newport Beach的Edge College & Career Network升學中心，被指是收受賄款的單位，當局稱，涉案家長向該升學中心的創辦人支付約2,500萬元，協助子女升讀頂尖大學。

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