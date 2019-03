南舊金山市府擬在地震斷層上建屋 惹公眾安全疑慮

【KTSF 鄭麗娜報導】

南舊金山當局提議在San Andreas斷層線上建造22棟三居室和四居室的獨棟房屋,試圖實現灣區半島住房模式多元化,但也引發公眾擔憂房屋的安全。

南舊金山計劃 在San Andreas斷層,Westborough Boulevard和Oakmont Drive拐角處一處5英畝的空地上,建造22棟三居室和四居室的獨棟房屋。

南舊金山市府規劃經理Sailesh Mehra說,該項目需要特殊類型的建築,根據法律要求,開發商聘請了地質專家幫助工程師更安全地建造房屋。

Mehra說:”在這種情況下,由於靠近斷層線,施工必須有所改變,房屋或建築必須有某種彈性,或橫向的彈性。”

開發商計劃在主要交叉路口建造8個房屋,在那裡建造一條新的道路,通往其餘14個單元,當中有三個可負擔住房。

除了有地震的擔憂外,周邊居民擔心道路會帶來噪音和安全問題,反對該項目。

開發商表示,該項目經過反覆研究,安全性有保障,周邊比較老舊的房子在地震中反而會遭受更大損壞。

如果市議會在週三通過該提案,施工最快會在秋天開始。

