舊金山男子持鑿冰器 無緣無故向女子施襲

舊金山市場街以南上週五發生一宗傷人案,一名男子手持鑿冰器,在沒被挑釁的情況下插向一名女子,女子重傷危殆,有性命危險。

事發於下午3時50分,地點在5街夾Harrison街。

疑犯被指走近一名35歲女子,無緣無故突然持鑿冰器襲擊女子,女子已送院治療。

警方仍在調查案件,暫時未知二人在案發前是否認識。

懷疑涉案的40男子Sean Carsetti已被捕,他涉嫌觸犯企圖謀殺罪被扣查,不准保釋。

本案疑犯在2016年10月也涉嫌在5街夾Market街,用利器襲擊一名男子。

在這宗案件中,Carsetti被指向受害人問,可否借刀一用,受害人向Carsetti借出刀後,Carsetti突然持刀襲擊他。

Carsetti在這宗案件中也被控企圖謀殺罪,他上週五犯案時正在假釋。

