加州議員提法案允許地方政府設立公共銀行支持社區發展（視頻）

加州有立法者推出新法案,允許地方政府成立公共銀行,將錢可以優先用於本地社區的各項發展。

代表舊金山的加州眾議員邱信福,以及洛杉磯的眾議員Miguel Santiago共同起草AB 857法案,旨在允許地方政府成立公共銀行,管理公共資金。

邱信福說:”法案允許我們將稅收留在社區,而不是給華爾街的銀行去獲利,是投資我們的城市,增加就業機會、建房,專注於公共的、非牟利的信託保障基金。”

邱信福表示,華爾街的金融體系只會投資獲利產業,例如投資鋪設石油管道、槍枝製造商,甚至開設虛假帳戶等。

邱信福還說,僅舊金山就有近100億元,政府稅收可以用於公共銀行,協助解決社區面臨的各種問題,尤其是小商業及中低收入家庭可以受惠。

邱信福說:”法案不是要立即成立公共銀行,而是建立一個程序,讓地方政府在加州銀行法律下成立特許銀行,它不會消除對金融的審慎保護,它對銀行資產有最高度保障,公共銀行也不意味著要與社區銀行及信用社競爭,事實上,法案要求 如果可能,公共銀行應與這類金融機構合作。”

目前全美只有北達科他州有州立銀行,由州府經營,而加州公共銀行的不同之處,是允許地方政府自行管理。

這個法案獲得加州公共銀行聯盟等多個團體支持,該法案預計將於本月或下個月先交由州眾議院銀行及財經委員會審議。

