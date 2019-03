埃航空難觸發更多國家宣布停飛波音MAX 8客機

【KTSF 吳倩妤報導】

埃塞俄比亞航空空難,有更多國家和地區陸續停飛波音MAX 8客機,國會兩黨議員亦要求美國航空管理局(FAA)下令暫停這型號客機。

美國航空專家,包括FAA和國家運輸安全委員會(NTSB)的代表,和以色列法醫等組成的聯合調查小組,週二到墜機現場調查意外原因。

出事客機的飛行記錄儀及駕駛艙錄音機已找回,但其中一個儀器有部份損毀。

埃塞俄比亞航空行政總裁加布雷馬里安指,涉事機師在出事前告訴機場控制塔遇到控制問題,形容飛機對機師的指示沒有反應。

埃塞俄比亞航空行政總裁Tewolde GebreMariam說:”機師報告飛機控制出問題,他難於控制飛機,於是機師要求折返機場。”

這次是不足半年內,第二宗涉及波音737 MAX 8客機的墜機意外,全球有越來越多航空公司停飛波音737 Max機種。

繼阿拉伯聯合酋長國、印度、澳洲及新加坡之後,歐洲航空安全局週二亦宣布停止波音MAX 8及MAX 9客機進出成員國,指不能排除是相同原因導致埃塞俄比亞航空及印尼獅子航空空難。

美國多名國會參議員,包括民主黨籍的Diane Feinstein和共和黨籍的Mitt Romney,都分別要求FAA下令暫時停飛所有波音MAX 8客機。

Romney說:”基於安全考量,我覺得要求暫時停飛合理,直到我們有更多資訊。”

但FAA和加拿大當局就重申暫時不會停飛此型號客機。

