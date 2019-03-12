埃航空難觸發更多國家宣布停飛波音MAX 8客機

【KTSF 吳倩妤報導】

埃塞俄比亞航空空難，有更多國家和地區陸續停飛波音MAX 8客機，國會兩黨議員亦要求美國航空管理局（FAA）下令暫停這型號客機。

美國航空專家，包括FAA和國家運輸安全委員會（NTSB）的代表，和以色列法醫等組成的聯合調查小組，週二到墜機現場調查意外原因。

出事客機的飛行記錄儀及駕駛艙錄音機已找回，但其中一個儀器有部份損毀。

埃塞俄比亞航空行政總裁加布雷馬里安指，涉事機師在出事前告訴機場控制塔遇到控制問題，形容飛機對機師的指示沒有反應。

埃塞俄比亞航空行政總裁Tewolde GebreMariam說：”機師報告飛機控制出問題，他難於控制飛機，於是機師要求折返機場。”

這次是不足半年內，第二宗涉及波音737 MAX 8客機的墜機意外，全球有越來越多航空公司停飛波音737 Max機種。

繼阿拉伯聯合酋長國、印度、澳洲及新加坡之後，歐洲航空安全局週二亦宣布停止波音MAX 8及MAX 9客機進出成員國，指不能排除是相同原因導致埃塞俄比亞航空及印尼獅子航空空難。

美國多名國會參議員，包括民主黨籍的Diane Feinstein和共和黨籍的Mitt Romney，都分別要求FAA下令暫時停飛所有波音MAX 8客機。

Romney說：”基於安全考量，我覺得要求暫時停飛合理，直到我們有更多資訊。”

但FAA和加拿大當局就重申暫時不會停飛此型號客機。

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