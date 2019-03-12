更多國家停飛波音737 MAX 8客機 美國未跟進

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埃塞俄比亞航空空難後，愈來愈多國家及航空公司暫時停飛同款的波音737 MAX 8客機，澳洲及新加坡都宣佈，暫時不讓737 MAX客機進出當地，不過美國聯邦航空局認為該款客機仍適合飛行，波音數星期內會為相關機種的軟件升級。

埃塞俄比亞航空的職員在週一全國哀悼日向空難死者致哀，包括8名殉職的機組人員。

出事客機的飛行記錄儀，及駕駛艙錄音機已找回，但其中一個儀器有部份損毀，美國聯邦航空管理局專家已抵達空難現場參與調查。

這次是不足半年內，第二宗涉及波音737 MAX 8客機的墜機意外，再有國家及多間航空公司停飛這型號的客機，包括印度捷特航空等。

澳洲及新加坡民航局就宣佈，所有737 MAX客機暫時都不可以進出當地，等有進一步相關安全資訊，才再檢討停飛決定。

不過，美國聯邦航空管理局認為，暫時未有證據顯示今次事故與去年印尼獅子航空空難有關，相信這款客機仍適合飛行，但同時表明預計波音下月前要完成提升客機系統。

波音隨後表示，數星期內會為737 MAX系列客機的軟件升級，令原本已安全的飛機更安全。

有分析認為，波音目前在美國聘請超過15萬人，假如停飛進一步擴大，可能對美國經濟造成打擊，美國當局考慮是否採取相關措施時，取態亦可能相對審慎。

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