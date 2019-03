更多國家停飛波音737 MAX 8客機 美國未跟進

【i-CABLE】

埃塞俄比亞航空空難後,愈來愈多國家及航空公司暫時停飛同款的波音737 MAX 8客機,澳洲及新加坡都宣佈,暫時不讓737 MAX客機進出當地,不過美國聯邦航空局認為該款客機仍適合飛行,波音數星期內會為相關機種的軟件升級。

埃塞俄比亞航空的職員在週一全國哀悼日向空難死者致哀,包括8名殉職的機組人員。

出事客機的飛行記錄儀,及駕駛艙錄音機已找回,但其中一個儀器有部份損毀,美國聯邦航空管理局專家已抵達空難現場參與調查。

這次是不足半年內,第二宗涉及波音737 MAX 8客機的墜機意外,再有國家及多間航空公司停飛這型號的客機,包括印度捷特航空等。

澳洲及新加坡民航局就宣佈,所有737 MAX客機暫時都不可以進出當地,等有進一步相關安全資訊,才再檢討停飛決定。

不過,美國聯邦航空管理局認為,暫時未有證據顯示今次事故與去年印尼獅子航空空難有關,相信這款客機仍適合飛行,但同時表明預計波音下月前要完成提升客機系統。

波音隨後表示,數星期內會為737 MAX系列客機的軟件升級,令原本已安全的飛機更安全。

有分析認為,波音目前在美國聘請超過15萬人,假如停飛進一步擴大,可能對美國經濟造成打擊,美國當局考慮是否採取相關措施時,取態亦可能相對審慎。

