【i-CABLE】

英國上週發現多個郵包炸彈,愛爾蘭共和軍據報承認是他們所為。

倫敦三個主要交通樞紐,希思羅機場、城市機場、滑鐵盧火車站以及蘇格蘭格拉斯哥大學,上週接連收到郵包炸彈。

有北愛爾蘭傳媒表示,收到自稱是愛爾蘭共和軍的訊息,承認共寄出5個郵包炸彈,由於至今只發現4個炸彈,意味仍有一個炸彈下落未明。

倫敦警方表示,這批郵包炸彈和北愛恐怖組織過去製作的相似,調查人員已循此方向調查,目前不會排除任何其他可能。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。