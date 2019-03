安全氣囊有爆炸危險 本田北美召回120萬輛汽車

【KTSF】

本田汽車(Honda)宣佈在北美地區召回約120萬輛汽車,因為這些汽車的安全氣囊存有爆炸的危險。

前幾年,Takata安全氣囊因為在充氣時爆出碎片,打死或者打傷車內的人,在北美進行大規模的召回。

去年一宗撞車意外,讓調查人員發現Takata另一款原本以為安全的安全氣囊,也會爆裂導致司機受傷,而這款安全氣囊更曾用作替換早前召回修理的安全氣囊,因此本田宣布要召回修理約120萬輛汽車,召回的車型為2001年至2016年款,包括Accord、Civic、CR-V、Element、Fit、Odyssey、Pilot等車款。

本田表示,受影響車主會在4月初收到通知,車主也可以登陸國家公路交通安全管理局(NHTSA)網站,輸入車輛的VIN號碼,查詢車輛是否要召回。

